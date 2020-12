Eine kurze Liebelei mit weitreichenden Folgen! Bei Ex on the Beach hatten sich Arman und Maddi vor einigen Monaten kennen und lieben gelernt. Als Pärchen wohnten sie nach dem Reality-TV-Format bereits in einer gemeinsamen Wohnung in Berlin. Doch das Zusammenleben stellte das junge Glück vor einige Herausforderungen, die sie letztlich nicht meistern konnten und sich trennten. Nun überraschte Maddy jedoch mit einer Hammer-News – sie ist schwanger! Jetzt äußerte sich auch der werdende Vater zu den Neuigkeiten!

"Die gute Nachricht: Maddi und ich kriegen ein Baby. Die schlechte Nachricht: Maddi und ich haben uns vor zwei Wochen getrennt", schrieb der Schnurrbartträger, der offenbar sehr glücklich über die kommende Vaterschaft zu sein scheint, in seiner Instagram-Story. Trotz Beziehungsende ist von bösem Blut zwischen dem ehemaligen Liebespaar aber keine Spur. Arman verriet, dass er und seine Kindsmutter in spe weiterhin ein gutes Verhältnis zueinander hätten und gute Eltern für das Ungeborene seien wollen.

Glückwünsche zu der frohen Botschaft sprachen auch die beiden Turteltauben Luigi Birofio und Michelle Daniaux aus. Sie verliebten sich genauso wie Maddi und Arman bei der Datingshow und sind bis heute ein Paar. "Ein kleines Schnurrbart-Baby kommt und ich werde Onkel", freute sich der selbstbewusste Italiener auf Insta. Und auch seine Liebste ist von den Babynews total überwältigt: "Ich fieber total mit ihnen mit", erklärte die Blondine im Netz.

TVNOW Maddi und Arman bei "Ex on the Beach"

Instagram / arman.mood Arman Kashani, TV-Bekanntheit

Instagram / michelledaniaux Luigi Birofio und Michelle Daniaux

