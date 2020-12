Geschwister unter sich! Am Freitagabend sorgten Prinz William (38) und Herzogin Kate (38) für eine große Überraschung: Das Paar nahm seine Kinder Prinz George (7), Prinzessin Charlotte (5) und Prinz Louis (2) erstmals mit zu einem Red Carpet. Der Anlass für die offizielle Veranstaltung? Ein Pantomime-Stück im Londoner Palladium, das in England kurz vor Weihnachten Tradition hat. Nach einem immensen Blitzlichtgewitter auf dem roten Teppich nahmen William, Kate und Co. auf den Rängen Platz – und dort hatten George und Charlotte offenbar sofort einiges zu bequatschen.

Bilder aus dem Saal des Theaters zeigen die beiden angeregt miteinander tuscheln. Während Charlotte wild mit ihren Händchen gestikuliert, lehnt George lässig in seinem roten Sessel und hört seiner Schwester aufmerksam zu. Über was sie sich wohl unterhalten? Fakt ist: Nach ihrem Debüt auf einem roten Teppich dürften die Mini-Royals jedenfalls allerhand persönliche Eindrücke austauschen wollen.

Ob das Bühnenstück durch all den Trubel für die Familie in den Hintergrund gerutscht war? Wohl kaum! "Chatherine, George, Charlotte und Louis freuen sich alle sehr auf die Show", beteuerte der Duke of Cambridge in seiner Ansprache vor Beginn der Veranstaltung.

Instagram / kensingtonroyal Herzogin Kate und Prinz William mit ihren Kids, Dezember 2020

Getty Images Prinzessin Charlotte und Prinz Louis im Dezember 2020

Getty Images Prinz William im Dezember 2020

