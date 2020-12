Jimi Blue Ochsenknecht (28) und Yeliz Koc (27) geben neue Liebes-Einblicke! Im August machten der Schauspieler und die ehemalige Bachelor-Teilnehmerin ihre Beziehung offiziell. Seitdem versorgen sie ihre Fans im Netz regelmäßig mit den neusten Updates aus ihrem gemeinsamen Alltag – und teilen unter anderem süße Liebeserklärungen oder gemeinsame Bilder. Jetzt legt Jimi wieder mit neuem Pärchen-Content nach: Er teilt ein Kuschelbild mit seiner Liebsten!

Auf Instagram veröffentlicht der Sohn von Uwe (64) und Natascha Ochsenknecht (56) ein Bild, auf dem Yeliz ihre Arme um seine Hüfte legt. Sie kuschelt sich an Jimis Brust und strahlt mit einem zärtlichen Lächeln in die Kamera. Die beiden sind offenbar überglücklich miteinander. Jimi kommentiert das Bild mit den Worten "Bis ich sterbe" und einem Herz-Emoji. Yeliz versah das Foto ebenfalls mit einem Herz.

Zwischen Jimi und Yeliz scheint es sehr ernst zu sein. Ende Oktober sind der 28-Jährige und seine zwei Jahre jüngere Freundin sogar zusammengezogen. Darüber hinaus haben sie sich auch schon konkrete Gedanken über die nächsten Schritte in ihrer Beziehung gemacht. Yeliz könne sich sogar vorstellen, bereits in den kommenden Jahren ein Kind mit ihrem Liebsten zu bekommen. Mit einer Hochzeit wolle sich das Paar dagegen noch etwas Zeit lassen. "Heiraten kann man immer, also auch wenn man älter ist", erklärte die Influencerin vor wenigen Wochen in ihrer Instagram-Story.

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz' Hintergrundbild auf ihrem Handy

Instagram / _yelizkoc_ Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc

Instagram / jimbonader Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht

