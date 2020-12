Wird es ein Junge oder ein Mädchen? Rund um die Ex on the Beach-Stars Madleine Henderson und Arman Kashani gibt es gleich zwei große Ankündigungen. Die gute Nachricht: Maddi und Arman bekommen ein Baby. Die weniger gute Neuigkeit: Sie haben sich getrennt. Doch obwohl die beiden kein Paar mehr sind, freuen sie sich sehr auf das Kind – die Beauty ist bereits im vierten Monat. Weiß Maddi schon, welches Geschlecht ihr Baby haben wird? Promiflash hat nachgefragt.

Im Interview hat Promiflash die TV-Bekanntheit gefragt, ob sie bereits weiß, ob sie sich auf einen Jungen oder ein Mädchen freuen darf. Maddi hatte eine klare Antwort parat: Sie kennt das Geschlecht des Kindes noch nicht. "Vielleicht werden wir es beim nächsten Frauenarzttermin erfahren", verrät die Bielefelderin. Jedoch möchte die brünette Schönheit auch dann nicht informiert werden, sondern sich überraschen lassen – und zwar auf einer Gender-Reveal-Party.

Erst auf der Veranstaltung soll das Geschlecht des Kindes enthüllt werden – die Are You The One?-Kandidatin möchte genau wie ihre Gäste erst dann erfahren, ob sie und ihr Ex-Partner Arman EItern eines Sohnes oder einer Tochter werden.

Instagram / maddi_henderson_ Maddi und Arman, "Ex on the Beach"-Teilnehmer

Instagram / arman.mood Maddi und Arman, "Ex on the Beach"-Bekanntheiten

Instagram / maddi_henderson_ Maddi, Reality-TV-Star

