Sophia Thomalla (31) beschert ihren Fans heiße Gedanken zu Weihnachten. Bei der Schauspielerin stehen sexy Looks auf der Tagesordnung. Im Netz präsentiert sie sich häufig auch in entsprechend verführerischen Posen. Dabei darf jedoch der Humor nicht zu kurz kommen: So rekelte sich die Freundin von Fußballprofi Loris Karius (27) im Sommer im Bikini auf ihrem heimischen Sofa und unterstrich damit das diesjährige Urlaubsmotto. Jetzt veröffentlichte Sophia anlässlich der kommenden Festtage einen neuen Schnappschuss im kurzen Latex-Dress!

Auf Instagram machte die Beauty dem Weihnachtsmann wahrlich Konkurrenz. Für den perfekten Santa-Look kombiniert sie einen knallroten Minirock aus Latex mit einem knappen Top, Overknee-Stiefeln und einem bodenlangen Mantel – ebenfalls alles in Rot und aus demselben Material. Dazu stemmt sie eine Hand in die Hüfte und schaut lasziv in die Kamera. "In diesem Jahr ist der Weihnachtsmann eine Frau und trägt Latex", kommentiert Sophia ihr heißes Outfit.

Auch ihre Follower sind von dem festlichen Look begeistert. Unter ihrem Post überhäufen sie die TV-Bekanntheit mit Komplimenten. "Schön wär's" und "Nehmen wir" lautet das Feedback zu der Vorstellung, dass Sophia den Job von Santa Claus dieses Jahr übernimmt.

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla im Juni 2020

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla, Model

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla, TV-Bekanntheit

