Es scheint fast schon traurige Routine zu sein – zwischen Georgina Fleur (30) und Kubilay Özdemir ist es mal wieder heftig eskaliert. Der Unternehmer, dem Alkoholismus nachgesagt wird und der in den vergangenen Tagen wohl schon mehrfach rückfällig wurde, teilte eine verschwommene Aufnahme seiner Liebsten mit einem Messer in der Hand. Ein Posting, über das die 30-Jährige mehr als entsetzt zu sein scheint. Jetzt nimmt Georgina mit klaren Worten Stellung zu dem schrägen Verhalten ihres On-Off-Partners.

Auf Instagram macht die Reality-TV-Bekanntheit ihrem Kubi eine Ansage, die sich gewaschen hat. Georgina scheint echt sauer wegen dessen Posting-Aktionen zu sein: "Weil er wirklich gegen mich geschossen hat, weil er irgendwie ein paar Follower bekommen möchte – der ist ja nicht mehr Herr seiner Sinne", ätzt das It-Girl. Und noch mehr: "Meiner Meinung nach gehört er wirklich in die Geschlossene, also in die Klapse." Für den vermeintlichen Wahn des Heidelbergers benennt Georgina ganz klar den Alkohol als Auslöser. "Er hat sich, glaube ich, jede letzte Gehirnzelle weggesoffen", vermutet die 30-Jährige.

Mittlerweile scheinen sich die Wogen aber – wie gewohnt – relativ schnell geglättet zu haben. In Georginas momentaner Instagram-Story zeigen sich die beiden Streithähne schon wieder vereint und bestens gelaunt am Pool – offenbar konnten sie das Kriegsbeil wieder begraben.

Kubilay Özdemir und Georgina Fleur, "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer 2020

Georgina und Kubi bei der Sommerhaus-Wiedersehens-Show

Georgina Fleur, Reality-TV-Sternchen

