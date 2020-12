Was ist da bloß vorgefallen? Georgina Fleur (30) und ihr Partner Kubilay Özdemir haben ein turbulentes Beziehungsleben. In der Vergangenheit wurde der Unternehmer immer wieder aggressiv gegenüber seiner Geliebten – vermutlich, weil er schon seit Jahren an einer Alkoholsucht leidet. Doch auch die Rothaarige hält sich nicht zurück, wenn es um Handgreiflichkeiten geht – und scheint nun erneut ausgerastet zu sein. Kubi teilte jetzt ein Foto, auf dem Georgina mit einem Messer hantiert!

Auf Instagram postete der ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmer einen verschwommenen Schnappschuss, der das It-Girl in einer bedrohlichen Angriffshaltung zeigt. Mit einem wütenden Gesichtsausdruck steht sie in einem Türrahmen, während sie den Griff eines Küchenmessers umklammert. Ihr Verlobter kommentierte seinen Post mit kryptischen Zeilen: "Massenmörder. 'Herzlich willkommen zu Hause in der warmen Stube'. Sie ist so lieb! Hat immer eine warme Suppe für mich." Wie es zu dieser Szene kam und ob es sich hierbei nur um einen Scherz handelt, ist bisher noch nicht geklärt.

Georgina zeigte sich von dem Post ihres On-Off-Lovers jedoch schockiert. "Haben wir Krieg? Ich will nicht mehr. [...] Du bist pressegeil. Geisteskrank", schrieb sie ihm per Chat und teilte einen Screenshot der Konversation in ihrer eigenen Instagram-Story.

Krick, Jens / Action Press Georgina Fleur, Reality-TV-Star

Privat Kubilay Özdemir und Georgina Fleur

Instagram / kubilay_oezdemir Kubilay Özdemir, Kandidat bei "Das Sommerhaus der Stars"

