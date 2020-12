Läuten bei Melissa (25) und Leander Sacher (23) etwa bald die Hochzeitsglocken? Erst diesen Mittwoch flimmerte das große Bachelorette-Finale über die Bildschirme. Seitdem ist bekannt, dass die Influencerin nicht als Single aus der Sendung geht, sondern total verliebt – zusammen mit ihrem Leander. Auch nach der Show sind die beiden ein Paar. Im Netz stellten sie sich nun einigen pikanten Fragen, und dabei waren sich die Turteltauben einig: Melissa und ihr Auserwählter schließen eine Hochzeit nicht aus!

In einem Instagram-Livestream auf dem offiziellen Account des TV-Formats beantwortete das Liebespaar einige Fragen seiner Fans. Unter anderem auch, ob sie sich vorstellen könnten zu heiraten. "Klar", zeigte sich der diesjährige Gewinner der Staffel überzeugt. Die Rosenverteilerin Melissa war etwas zurückhaltender und entgegnete: “Ich will definitiv mal heiraten. Aber dafür ist es ja noch viel zu früh!“, womit sie eine allgemeinere Antwort gab. Trotzdem scheinen sie der Idee nicht abgeneigt zu sein. Sogar die drei magischen Worte seien bereits gefallen. So habe der junge Unternehmer bereits beim zweiten Treffen nach der Show "Ich liebe dich" gesagt.

Melissa und Leander plauderten auch weitere Zukunftspläne fröhlich aus. Da das Pärchen im Moment eine Fernbeziehung führt, steht das Zusammenziehen wohl schon zur Debatte. "Und ein bisschen planen wir natürlich auch, die Entfernung zwischen Stuttgart und Aachen zu verringern und vielleicht zusammenzuziehen”, betonte der 23-Jährige in der Fragerunde.

Instagram/ bachelor.rtl Melissa und Leander

TVNOW Bachelorette Melissa und Leander bei ihrem Einzeldate

Instagram / leander_sacher Leander Sacher, Ex-"Die Bachelorette"-Kandidat

