Endlich dürfen Lauren Bushnell und Chris Lanes (36) Fans den Babybauch sehen! Anfang der Woche machte das US-Bachelor-Pärchen diese süßen Neuigkeiten öffentlich: Rund ein Jahr nach ihrer romantischen Hochzeit erwarten sie den ersten gemeinsamen Nachwuchs. Viele Details haben die werdenden Eltern bisher nicht verraten. Auch hierauf haben ihre Fans sicherlich schon gespannt gewartet: Im Netz veröffentlichte Lauren jetzt die ersten Fotos von ihrer kleinen Kugel!

Via Instagram teilte die Mami in spe nun diesen hübschen Schnappschuss: Lauren posiert in einem stylishen weißen Winter-Outfit in einer Einfahrt und lächelt dezent in die Kamera. Absoluter Eyecatcher ist natürlich ihr Babybauch – zwar ist er noch nicht allzu groß, doch unter dem engen Strickkleid zeichnet er sich schon deutlich ab! Ihre Fans sind von diesem Anblick natürlich hin und weg: "Die Schwangerschaft steht dir so gut!", schwärmt etwa ein Abonnent in den Kommentaren.

In ihrer Instagram-Story postete Lauren zudem einen Schnappschuss vom November, auf dem sie laut Bildunterschrift noch versucht hatte, "den Bauch zu verstecken". Hier posiert sie gemeinsam mit Chris vor einer Haustür – und verbirgt ihre leicht gerundete Körpermitte zumindest teilweise mit ihrem Arm. Auch hier trug die Beauty ein eng anliegendes Kleid und kombinierte dazu ein Paar hohe Stiefel.

Instagram / laurenlane Lauren Bushnell, Ex-"The Bachelor"-Kandidatin

Instagram / laurenlane Chris Lane und Lauren Bushnell

Instagram / laurenlane Chris Lane und Lauren Bushnell

