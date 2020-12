Große Babyfreuden bei Lauren Bushnell und Chris Lane (36)! Kürzlich feierte die einstige The Bachelor-Kandidatin und ihr Ehemann ihren ersten Hochzeitstag. Im Oktober letzten Jahres gaben sich die Turteltauben das Jawort. Im April versicherte Lauren bereits, dass der erste gemeinsame Nachwuchs des Paares offenbar nicht mehr lange auf sich warten lasse. Und jetzt ist es endlich passiert: Lauren und Chris werden tatsächlich Eltern!

Auf Instagram bestätigte der Reality-TV-Star mit einem Ultraschall-Video seine Schwangerschaft. "Ein Traum! Aber ich träume nicht, ich bin hellwach!", äußerte die Beauty ihre riesige Freude über das Baby in ihr. "Ich sehe dir zu, wie du in meinem Bauch tanzt. Ich höre deinem kleinen Herzschlag zu. Es ist mein neues Lieblingsgeräusch. Unser süßes kleines Baby!", richtete die Blondine rührende Worte an ihr Kind.

People gegenüber verriet die ehemalige Kuppelshow-Teilnehmerin, dass sie bereits die Vermutung hatte, in anderen Umständen zu sein, bevor sie es überhaupt wusste! "Ich habe körperlich nichts gemerkt. Ich hatte nur das komische Gefühl, schwanger zu sein", erzählte die 30-Jährige. Daraufhin habe sie "ungefähr zehn Tests" gemacht, weil sie einfach nicht glauben konnte, tatsächlich schwanger zu sein, berichtete Lauren.

Instagram / laurenlane Chris Lane und Lauren Bushnell im November 2020

Instagram / laurenlane Chris Lane und Lauren Bushnell

Getty Images Chris Lane und Lauren Bushnell

