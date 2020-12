Was wohl Jennifer Lopez' Verlobter Alex Rodriguez dazu sagt? Die Sängerin zählt selbst mit Anfang 50 noch zu den heißesten Musikerinnen weltweit und machte das erst kürzlich noch einmal ganz deutlich: Für das Cover ihrer neuen Single "In The Morning" posierte sie völlig nackt und gab freie Sicht auf ihren durchtrainierten Körper und ihren runden Po. Dasselbe Bild teilte J.Lo jetzt ein zweites Mal, doch etwas irritiert daran: Nun steht nämlich plötzlich Lenny Kravitz auf ihrem Gesäß!

Auf Instagram veröffentlicht die "Booty"-Interpretin jetzt den Schnappschuss, der ihren Hintern besonders gut in Szene setzt – und der ist so knackig, dass sogar eine Mini-Version von Lenny darauf Platz findet! J.Lo teilte noch drei weitere solcher Bild-Collagen: Während Lenny passend zum Hashtag #LennyOnJenny zwar einen Ehrenplatz auf ihrem Po erhält, findet man Musiker CeeLo Green, Schauspieler Milo Ventimiglia und Star Wars-Bösewicht Kylo Ren auf den weiteren Fotos dagegen auf ihrer Schulter!

Doch warum teilt die 51-Jährige die skurrilen Bilder eigentlich im Netz? Sie macht bei der sogenannten "Elf on a shelf"-Meme-Challenge mit. Bei der platzieren Promis – angelehnt an weihnachtliche Elf-Dekoration – das Bild eines anderen Promis mit einem ähnlichen Namen auf diversen Collagen. Unter anderem hatte auch Reese Witherspoon bei dem Spaß mitgemacht: Die Schauspielerin teilte zu den Worten "Grease on Reese" eine Aufnahme, bei der Olivia Newton-John und John Travolta auf ihrem Oberkörper das Tanzbein schwingen.

Getty Images Jennifer Lopez bei den Screen Actors Guild Awards im Januar 2020

Getty Images Adam Driver, Schauspieler

Getty Images Reese Witherspoon, Schauspielerin

