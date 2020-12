Wie ist das Experiment Temptation Island V.I.P. für Julian Evangelos (28) und Stephanie Schmitz (26) ausgegangen? Das Love Island-Pärchen stellte sich in der Fremdgeh-Show nicht nur der ständigen Versuchung, sondern auch einigen Herausforderung innerhalb ihrer Beziehung. So beschäftigten die beiden beispielsweise die Themen Kinderwunsch und Sex in ihrer Partnerschaft. Im großen Finale sehen sich die Turteltauben endlich wieder und können die Situationen klären.

Besonders Julians Sex-Talk mit den Ladys setzte Stephi zu. Er sprach offen mit Annabel Anderson und Finnja Bünhove darüber, dass das Pärchen nur noch wenig Geschlechtsverkehr habe. Die Blondine fasste diese Äußerung als Kritik auf und dachte, diese Tatsache würde Julian stören. Doch das sei nicht der Fall – im Gegenteil: "Ich wollte rausbringen, dass Sex für uns keine Priorität hat, dass ich emotional bei dir bin", stellte er klar. Auch zum Thema Nachwuchs bezog der tätowierte Bartträger Stellung: "Egal, ob mit Kindern oder ohne, ich liebe dich so – und das weißt du!"

Auch, dass es sich Julian irgendwann ziemlich gut gehen ließ, verunsicherte seine Partnerin. Er bekam nicht nur einen Lapdance von Verführerin Maria, sondern wurde auch von zwei Single-Ladys massiert. "Ihr könnt nicht in meinen Kopf schauen, bei mir regt sich da null Komma null", rechtfertigte er die Situation. Er habe das als nichts Schlimmes empfunden, er habe sich eher als eine Art Party-Promoter gesehen, der Stimmung macht. "Das Letzte, was ich in dieser Sendung wollte, war Stephi durch irgendetwas zu verletzten", zog er sein Fazit. Doch anscheinend habe er sie verletzt, daher sei für ihn persönlich das Experiment missglückt. Dennoch scheinen die beiden total stolz aufeinander zu sein – sie gehen auch weiterhin zusammen durchs Leben.

Alle Infos zu “Temptation Island V.I.P.” auf TVNOW.de

Anzeige

TVNOW Julian Evangelos und Stephanie Schmitz bei "Temptation Island V.I.P."

Anzeige

TVNOW Julian und Stephi, "Temptation Island V.I.P."-Kandidaten

Anzeige

TVNOW Stephi Schmitz und Julian Evangelos bei "Temptation Island V.I.P."

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de