Was für ein Styling! Kylie Jenner (23) ist für viele junge Frauen eine echte Inspiration – und das wusste die Unternehmerin auch schon früh für sich zu nutzen. Seit 2016 verkauft der Reality-TV-Star nun schon unter der Marke Kylie Cosmetics Lippenstifte und Co.. Aber nicht nur mit ihrem Make-up weiß die 23-Jährige zu überzeugen, auch ihre Outfits sorgen regelmäßig für Furore. Dass sie dabei gerne dick aufträgt, beweist sie nun einmal mehr!

Vor einem Auto posiert die vom Wirtschaftsmagazin Forbes zur jüngsten Selfmade-Milliardärin der Welt ernannte Beauty in einer weißen XXL-Winterjacke der italienischen Luxusmarke Bottega Veneta. Kylie, die ihre üppigen Kurven sonst immer gekonnt in Szene setzt, scheint ihre Rundungen in ihrem neusten Instagram-Post allerdings verstecken zu wollen. Auch Khloé Kardashian (36) ist die für die junge Frau unübliche Aufmachung offenbar nicht entgangen: "Konntest du keine größere Jacke finden", schrieb die 36-Jährige unter den Schnappschuss. Ihre Follower sind von der 1.950 Euro teuren Jacke aber größtenteils begeistert. "Beeindruckend! Sehr ungewöhnlich", heißt es in nur einem der zahlreichen Kommentare.

Kylie ist allerdings nicht das einzige Familienmitglied des Kardashian-Jenner-Clans, das sich regelmäßig in Klamotten präsentiert, die für Aufsehen sorgen. Auch ihre ältere Halbschwester Kim Kardashian (40) fiel in der Vergangenheit immer mal wieder mit ihrem Erscheinungsbild auf. Zuletzt überraschte sie ihre Fans mit einem roten Fetisch-Look.

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian und Kylie Jenner

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian im roten Fetisch-Look an Halloween 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de