Emma Roberts (29) schlendert total modisch mit ihrem Babybauch durch die Straßen! Die Schauspielerin verkündete im Sommer, dass sie und ihr Partner Garrett Hedlund (36) ihren ersten Nachwuchs erwarten – einen kleinen Jungen. Seitdem gibt es allerhand Babybauchbilder der US-Amerikanerin zu sehen: Mal im legeren Look oder auch mal ganz schön aufgestylt. Am vergangenen Mittwoch schmiss sich die werdende Mama in ein neues Outfit und verzauberte ihre Beobachter mit ihrem stylishen Outfit.

Während Emma zwei Getränke in den Händen balancierte, lief sie ganz entspannt durch Los Angeles, wie Paparazzi-Aufnahmen zeigen. Dabei trug sie ein schickes, schwarzes Pulloverkleid über einer Jeans in derselben Farbe. Dazu kombinierte sie stylishe Ballerinas mit Leo-Print und versteckte sich hinter einer dunklen Sonnenbrille. Trotz des weiten Oberteils war ihr XXL-Bauch aber nicht zu übersehen – Emma nähert sich definitiv der Schwangerschafts-Zielgeraden!

Neben solchen Babybauch-Updates gewährte Emma auch schon kleine Einblicke in ihre Schwangerschaft. Sie verriet Mitte November in der "The Drew Barrymore Show" zum Beispiel: "Ich habe den Punkt erreicht, an dem ich mich manchmal auf halber Strecke der Treppe hinsetzen muss – und vielleicht weine ich ein paar Mal die Woche." Trotz der kleinen Wehwehchen freue sie sich aber unglaublich, ihren Sohn endlich bald in den Armen halten zu können!

Instagram / emmaroberts Emma Roberts während ihrer ersten Schwangerschaft

MEGA Emma Roberts, Schauspielerin

Getty Images Emma Roberts bei einer Pressekonferenz in Beverly Hills im August 2018

