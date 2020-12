Hat sie diesen Post etwa ihrem Ex gewidmet? Sofia Richie (22) und Scott Disick (37) waren über drei Jahre lang ein Pärchen bis sie sich vergangenen Sommer plötzlich trennten. Lange haben die ehemaligen Lover einander aber nicht nachgetrauert – beide wurden schon mit ihren neuen Flammen gesichtet! Jetzt kommen jedoch Zweifel daran auf, ob die beiden wirklich komplett miteinander abgeschlossen haben. Denn Sofia postete nun rätselhafte Zeilen – etwa an Scott gerichtet?

Auf Instagram teilte das Model nun eine Story, die ziemlich verdächtig wirkt. Das Foto zeigt eine Buchseite mit einer merkwürdigen Message. "Du liebtest die Person, die ich mal war – ich liebe die Person, zu der ich werde", lauten die Zeilen. Möchte sie damit nun endgültig einen Schlussstrich unter die Beziehung mit dem Keeping Up With the Kardashians-Star ziehen? Dafür würde auch der kleine Absatz sprechen, der sich am oberen Rand der Seite befindet. "Manchmal wachsen wir über die Menschen, die wir einmal kannten, hinaus und werden zu anderen Personen", steht dort geschrieben.

Zuletzt schien sich die Tochter von Musik-Ikone Lionel Richie (71) noch sehr für das Leben des Unternehmers zu interessieren. Dessen Techtelmechtel mit ihrer Kindheitsfreundin Amelia Gray Hamlin soll Sofia nämlich gar nicht gefallen haben. Als Konsequenz entfolgte sie der Brünetten auf Instagram – und kickte kurzerhand auch noch deren Schwester und Mutter aus der Abonnentenliste!

Getty Images Scott Disick und Sofia Richie

Getty Images Sofia Richie, Model

Getty Images Sofia Richie und Amelia Gray Hamlin, Februar 2020

