Wie hat Hannah Wilhelm auf das Ergebnis der vergangenen The Voice of Germany-Folge reagiert? Nachdem die Sängerin selbst bereits kurz vor dem Einzug ins Halbfinale die Castingshow hatte verlassen müssen, konnte sie ihrem Freund Nico Traut noch ordentlich die Daumen drücken. Doch das half wohl nichts – in der gestrigen Folge musste auch der Musiker seine Koffer packen. Ist Hannah von diesem Umstand enttäuscht?

Kurz nach dem Ende der Ausstrahlung richtete sich Hannah via Instagram mit Glückwünschen an die Finalisten. Doch trotz der Tatsache, dass es ihr Liebster nicht weiter schaffte, scheint die Beauty keinesfalls niedergeschlagen zu sein. "Auch wenn es megaschade ist, dass es so knapp nicht gereicht hat, bin ich happy, meinen Nico wiederzuhaben", verriet sie ihrer Community. Ohnehin ist sich Hannah sicher, dass ihr Partner auch ohne den Sieg in der Show zukünftig musikalisch durchstarten wird.

Vor dem Beginn des Halbfinales versuchte Hannah allerdings noch, ihre Community zu animieren, möglichst oft für ihren Liebling anzurufen. Auch wenn sie ein großer Fan aller verbliebenen Teilnehmer sei, habe es ihr Herzblatt besonders verdient, in die nächste Runde zu kommen. "Dieser Mensch hat mir mit seiner Stimme einfach meine Welt verdreht", schwärmte Hannah.

Instagram / hannahwilhelmofficial Hannah Wilhelm, Sängerin

Instagram / nicotrautofficial Nico Traut und Hannah Wilhelm

Instagram / hannahwilhelmofficial Hannah Wilhelm und Nico Traut, Musiker

