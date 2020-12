Für Hannah Wilhelm ist die Reise bei The Voice of Germany vorbei! Vergangene Woche musste die süße Brünette die Castingshow verlassen: In den Sing-Offs von Team Nico Santos (27) landete sie zwar zunächst auf dem Hot Seat – musste diesen jedoch räumen und schied somit kurz vor dem Einzug ins Halbfinale aus. Eine große Enttäuschung für die Münchnerin? Darüber sprach Hannah jetzt im Promiflash-Interview.

"Ich war natürlich erst mal enttäuscht, gerade weil ich so lange oben saß!", erklärte die 23-Jährige ganz ehrlich. Besonders die Hoffnung, gemeinsam mit ihrem Freund Nico Traut ins Halbfinale einziehen zu können, sei groß gewesen. Trotz ihres eigenen Exits sei sie unfassbar stolz auf ihren Partner, versicherte Hannah gegenüber Promiflash: "Er hat es so sehr verdient und, um ehrlich zu sein, hab ich mir schon gedacht, dass er in die Liveshows kommt, seit ich ihn zum ersten Mal singen gehört habe!"

Auch Nico richtete nach seinem Einzug ins Semifinale bereits rührende Worte an Hannah: "Du bist ein Vorbild für mich und viele andere. Ich liebe dich!", schrieb der 22-Jährige auf Instagram. Sicherlich hätte auch er seine Auserwählte gerne noch länger in der Show dabeigehabt.

