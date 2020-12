Nico Traut hat vermutlich gerade mächtig Lampenfieber! Der Pfälzer tritt heute Abend im großen Halbfinale von The Voice of Germany an. Im Team von Nico Santos (27) will er es eine Runde weiter in Richtung Titel schaffen. Dabei bekommt er süße Unterstützung seiner Freundin Hannah Wilhelm: Die Ex-Kandidatin rief ihre Fans nun noch einmal auf, für ihren Schatz zu voten – und zwar im Zuge einer rührenden Liebeserklärung!

In ihrer Instagram-Story richtete sich die Wahl-Münchenerin an ihre Community: "Ihr müsst wissen, ich bin ein krasser Fan von jedem Einzelnen, der heute Abend am Start ist. Wirklich jeder hat es verdient, ins Finale zu kommen!", versicherte die Brünette. Doch ihr Nico sei unter den Kandidaten etwas Besonderes, schwärmte Hannah: "Dieser Mensch hat mir mit seiner Stimme einfach meine Welt verdreht. Ich hoffe, ihr unterstützt ihn alle heute Abend ganz besonders. Er wird euch verzaubern!"

Doch hat Nico wirklich eine Chance, es in die Endrunde zu schaffen? Das Stimmtalent tritt im direkten Vergleich mit einem Duo an: Mael und Jonas begeisterten die Coaches und Zuschauer zuletzt mit ihren coolen Tanzmoves und perfekter Harmonie. Was sagt ihr: Zieht Nico ins Finale ein? Stimmt unten ab.

ProSiebenSAT.1/Richard Hübner Nico Traut im "The Voice of Germany"-Sing-Off

Instagram / hunandneeko Hannah Wilhelm und Nico Traut

ProSiebenSAT.1/Richard Hübner Jonas und Mael im "The Voice of Germany"-Sing-Off

