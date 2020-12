Sie ist zurück vor der Kamera! Seit der fünften Staffel moderiert Lena Gercke (32) mittlerweile die Sat.1-Sendung The Voice of Germany. Doch weil die Blondine Anfang Juli zum ersten Mal Mutter geworden war, sprang zwischendurch Kollegin Annemarie Carpendale (43) für sie ein. Nun ist die Babypause offiziell beendet und das Model feierte bei der Halbfinal-Show der Jubiläumsstaffel sein TV-Comeback. Doch bei der Live-Sendung am Sonntag spaltete Lena mit den Meinungen zu ihrem Outfit das Netz.

Nur wenige Monate nach der Geburt ihres ersten Kindes präsentierte sich die 32-Jährige in einem hautengen Glitzerkleid. Doch der sexy Fummel schien nicht allen zu gefallen – auf Twitter diskutierten zahlreiche Zuschauer der Sendung über den Look. Viele User äußerten kritische Kommentare wie: "Kann mich nicht entscheiden: Trägt Lena Gercke Alufolie oder doch eine Discokugel?", "Lena Gerke und ihr Space-Anzug" oder "Wurde Lena heute zu spät Bescheid gesagt, dass heute Show ist und deshalb keine Zeit war, ein Kleid zu besorgen oder warum hat sie sich in Alufolie eingewickelt?"

Doch nicht nur mit ihrem Kleid sorgte Lena für mächtig Diskussionsstoff – die Zuschauer hatten noch mehr zu kritisieren. "Hauptsache, die Gercke schreit nicht wieder so. Sie ist und war nie eine (gute) Moderatorin" beschwerte sich ein Nutzer. Ein anderer schrieb: "Ich finde Lena Gercke zwar besser als Frau Carpendale, aber trotzdem hätte man sie die Staffel ruhig noch beenden lassen können. Ziemlich respektlos". Viele Fans freuten sich aber auch über die Rückkehr der Beauty.

Instagram / lenagercke Lena Gercke im Oktober 2020

Getty Images Lena Gercke und Thore Schölermann bei "The Voice of Germany"

Instagram / nicosantosofficial Die Coaches und Moderatoren von "The Voice of Germany"

