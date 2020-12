Es gibt eine großere Veränderung bei The Voice of Germany! Gerade macht der Gesangswettbewerb vor allem durch seine schlechten Quoten Schlagzeilen – und das ausgerechnet in seiner Jubiläumsstaffel. Kurz vor dem Halbfinale des TV-Formats gaben eine Prosieben-Sprecherin nun bekannt: Annemarie Carpendale (43) ist nicht länger die Moderatorin! Und wer ist ihre Nachfolgerin? Niemand anderes als Lena Gercke (32) kehrt zu der Gesangsshow zurück!

Das bestätigte nun eine Pressesprecherin von ProSieben gegenüber Bild und erklärte weiter: "Wir danken Annemarie Carpendale, dass sie Lena in ihrer Babypause so wunderbar vertreten hat." Demnach soll die Germany's next Topmodel-Gewinnerin bereits am kommenden Sonntag für Annemarie übernehmen. Dann ist die blonde Laufstegschönheit wieder wie in den Staffeln zuvor an der Seite von Co-Moderator Thore Schölermann (36) zu sehen und führt mit ihm durch den Abend.

Einem Insider zufolge habe ProSieben von Anfang an "zweigleisig geplant". Man sei sowohl auf eine Rückkehr des Topmodels vorbereitet gewesen als auch darauf, dass Annemarie die Staffel beendet. "Das war auch notwendig, weil damals gar nicht klar war, wann Lena zurückkehren kann", verrät die Quelle. Jetzt ist es jedoch klar und die Neu-Mama ist nach fünf Monaten Babypause zurück bei "The Voice of Germany".

Getty Images Annemarie Carpendale bei der Oscar-Verleihung im Jahr 2016 in Hollywood

Getty Images Lena Gercke und Thore Schölermann bei "The Voice of Germany"

Instagram / lenagercke Lena Gercke mit ihrer Tochter Zoe

