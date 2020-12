Robbie Williams (46) stört es gar nicht, dass er nicht auf Tour gehen kann! Eigentlich hätte der Musiker in diesem Jahr kaum Zeit zu Hause verbringen können: Der Superstar hatte zahlreiche Konzerte und Gigs in den verschiedensten Ländern geplant. Doch die aktuelle Gesundheitskrise hat dem ehemaligen Take That-Mitglied einen Strich durch die Rechnung gemacht. Jetzt verbringt Robbie die Zeit stattdessen daheim bei seinen vier Kids – und genießt das total!

Darüber sprach der "Candy"-Interpret im Interview mit der Deutschen Presse Agentur: "Egoistischerweise bin ich sehr froh, dass ich jeden Tag bei meinen Kindern bin und sie mich jeden Tag sehen!" Ganze drei Monate am Stück hätte er 2020 eigentlich unterwegs sein sollen. Umso dankbarer sei er nun, die gemeinsame Zeit mit seiner Familie zu haben: " In England sagen wir: Jede Wolke hat einen Silberstreifen. Meiner ist, dass meine Kinder denken, ich sei ein Vollzeitvater!"

Robbie und seine Frau Ayda Field (41) sind stolze Eltern von vier Sprösslingen: Die älteste Tochter Theodora (8) wurde 2012 geboren, zwei Jahre später folgte ihr Bruder Charlton (6). Mit der Hilfe einer Leihmutter stieß 2018 Colette dazu. Im Februar dieses Jahres wurde dank dieser Methode zudem Söhnchen Beau geboren.

Getty Images Robbie Williams bei einem Konzert in Manchester, England

Getty Images Ayda Field und Robbie Williams bei einer Charity-Gala

Instagram / aydafieldwilliams Robbie Williams mit seinem Sohn Beau Benedict Enthoven

