Sie schmeißen eine ganz besondere Geburtstagsparty! Robbie Williams (46) und Ayda Field (41) scheinen ein ziemlich ausgefülltes Familienleben zu führen: Erst in diesem Jahr wurden die beiden zum vierten Mal Eltern. Doch heute steht ein anderer Spross im Fokus – ihre älteste Tochter Theodora Rose Williams (8), auch Teddy genannt. Zu ihrem achten Geburtstag haben sich Robbie und Ayda etwas ganz besonders Schönes für die Kleine überlegt!

Robbies Ehefrau gibt den Fans in ihrer Instagram-Story einen Einblick in die bunte Sause ihrer Tochter. Mit etlichen Luftballons, bunten Fähnchen, einem Pancake-Kuchen und Croissants startete Familie Williams in den Ehrentag der kleinen Maus. "Heute vor acht Jahren bist du in unsere Welt getreten und hast uns das größte Geschenk aller Zeiten gemacht – deine Mama und dein Papa zu sein", schreibt Ayda ganz emotional unter einen weiteren Beitrag im Netz.

Dass es bei den Williams' an Geburtstagen aber auch ziemlich lustig zugehen kann, bewies der Sänger erst vor wenigen Monaten. Zum 41. seiner Frau hatte Robbie eine ganz besondere Torte für sie organisiert. "Auf meinen Geburtstagskuchen schrieb er: 'Du bist offiziell die älteste Frau, mit der ich jemals Sex hatte'", verriet Ayda ihren Fans im Netz.

Instagram / aydafieldwilliams Theodora Rose Williams' Geburtstagstisch

Instagram / aydafieldwilliams Robbie Williams und Ayda Field

Instagram / aydafieldwilliams Theodora Rose Williams' Geburtstagsfrühstück

