Bauer sucht Frau-Kandidat Leif hatte bis jetzt kein Glück in der Liebe. In der aktuellen Staffel der Kuppelshow ist der Hobby-Landwirt auf der Suche nach einer neuen Frau an seiner Seite. Der Niedersachse hatte zwar drei Kandidatinnen zum Kennenlernen eingeladen, nahm jedoch nur Landwirtin Christina mit auf die Hofwoche. Doch warum hat Leif eigentlich noch nicht die richtige Partnerin gefunden?

Mit dem Bauernreporter Ralf sprach Leif im Rahmen des RTL-Magazins Extra über seine Vergangenheit und erklärte, warum seine früheren Beziehungen gescheitert seien. "Ich habe auch Fehler gemacht. In dem Sinne, weil ich mich irgendwann nicht mehr so intensiv um die Beziehung gekümmert habe." Aber genaue Gründe kenne er selbst nicht, man habe sich auch einfach auseinandergelebt.

Dennoch sucht er offenbar eher die Schuld bei sich und denkt, dass er die Beziehung wegen der Tiere auf dem Hof oft habe schleifen lassen. Mit seiner Familie und seinen Freunden spreche er sehr selten über seine Gefühle. "Ich fresse das immer in mich hinein und posaune das nicht so heraus. Ich bleibe da immer für mich", erklärte Leif.

TVNOW / Stefan Gregorowius Hofdame Christina und Bauer Leif

TVNOW / Stefan Gregorowius Bauer Leif aus Niedersachsen

TVNOW Inka Bause und Leif bei "Bauer sucht Frau"

