Ups, wo holt sich Natalia Osadas (30) Verlobter denn da Appetit? Vor fast zwei Jahren machte Jiorgos Triadis der Ex-Catch the Millionaire-Beauty in New York einen Antrag – damals zeigte die Blondine ihren Mr. Right aber noch nicht der Öffentlichkeit. Seit August vergangenen Jahres ist mit dem Versteckspiel Schluss und Jiorgos lässt sich immer häufiger auf Natalias Social-Media-Kanälen finden. Jetzt überraschte die Ex-Adam sucht Eva-Kandidatin mit einem Clip – in dem ihr Ehemann in spe sich offensichtlich aufreizende Fotos ihrer Insta-Kolleginnen reinzieht!

Natalia teilte ein Instagram-Reel in ihrem Profil, in dem man Jiorgos dabei sieht, wie er sich heimlich – in der Küche, im Wohnzimmer oder auf der Schüssel – Fotos von sexy Insta-Models in knappen Dessous und Bademode anschaut. Darunter sind auch deutsche Schönheiten wie Rebecca Mir (28) oder Carina Zavline (23). Von der Reality-TV-Bekanntheit angesprochen, was er denn da mache, reagiert Jiorgos nur schulterzuckend mit "nichts".

Natürlich handelt es sich bei dem lustigen Clip nur um einen kleinen Spaß der zukünftigen Eheleute. Und der kommt bei den Followern richtig gut an! "Appetit holen ist erlaubt, gegessen wird zu Hause. Er hat ja bereits die Schönste", scherzt eine Userin in den Kommentaren. Und auch eine der betreffenden Damen selbst kann über das Video lachen. Ex-GNTM-Beauty Carina kommentierte den Beitrag mit gleich fünf herzlich lachenden Smileys.

Instagram / nataliaosada Natalia Osada im Juni 2020 in Düsseldorf

Instagram / nataliaosada Jiorgos Triadis und Natalia Osada

Instagram / nataliaosada Natalia Osada und ihr Verlobter Jiorgos

