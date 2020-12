Machine Gun Kelly (30) kann wieder aufatmen! Anfang der Woche wurde bekannt, dass dem Rapper sein Auto gestohlen wurde – und zwar direkt aus der Einfahrt! Daraufhin verständigte der "I Think I'm Okay"-Interpret die Polizei und meldete den Sportwagen als vermisst. Doch sein lilafarbener Aston Martin war einfach nicht mehr aufzufinden – bis jetzt: Die Ordnungshüter haben das Fahrzeug plötzlich wiedergefunden!

Wie TMZ berichtet, wurde das Auto des 30-Jährigen am Sonntagabend von der Polizei Los Angeles geborgen – fast eine Woche, nachdem es als vermisst gemeldet worden war. Die Beamten seien auf Streife gewesen, als ein Unbekannter in dem lilafarbenen Sportwagen an ihnen vorbeiraste. Die Polizei nahm die Verfolgung auf und konnte den Wagen wenig später finden: Er stand mit laufendem Motor auf einer Einfahrt eines Hauses. Die Verdächtigen waren bereits geflüchtet.

Bislang soll das Auto noch von der Polizei beschlagnahmt und noch nicht wieder an Machine Gun Kelly zurückgegeben worden sein. Das Fahrzeug sei aber in einem guten Zustand. Der Musiker selbst hat sich bislang noch nicht zu dem Thema geäußert.

Instagram / machinegunkelly Rapper Machine Gun Kelly mit seinem Aston Martin

Getty Images Machine Gun Kelly in Las Vegas

fupp/Bauergriffin.com / MEGA Machine Gun Kelly in Los Angeles, November 2020

