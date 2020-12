Julian Büscher (27) widmet seiner Verlobten Sarah Lombardi (28) im Netz liebevolle Worte. Der Fußballprofi und die Sängerin sind seit einem Jahr unzertrennlich. Ihre innige Liebe krönten die beiden im November dann auch mit dem nächsten Beziehungsschritt: Das Paar feierte Verlobung! Heute auf den Tag haben die Turteltauben schon ein ganzes Jahr miteinander verbracht. Zu diesem Anlass macht der Sportler seiner Auserwählten im Netz eine zuckersüße Liebeserklärung!

"Du bist mein Leben, mein Ein und Alles, und egal, was in der Welt passiert, zusammen können wir sie besiegen", schwärmt Julian am Dienstag in einem Instagram-Post. Er habe die vergangenen Monate in vollen Zügen genossen und liebe es einfach, an ihrer Seite zu sein. "Du bist die Frau meines Lebens, morgens mit dir aufzustehen, dich abzuknutschen und dich lachen zu sehen, gibt mir das schönste Gefühl auf Erden", fasst er seine Gefühle in Worte.

"Bleib so, wie du bist, so bist du wundervoll und mein größtes Glück", schließt er seinen rührenden Netzbeitrag, mit dem er die Herzen seiner Community regelrecht zum Schmelzen bringt. Innerhalb einer halben Stunde klicken über 5.000 User auf den Like-Button – unter anderem auch Sarahs Ex-Mann Pietro Lombardi (28), der sich ganz offensichtlich für die beiden und ihr Liebesglück freut.

Sarah Lombardi und Julian Büscher

Sarah Lombardi und Julian Büscher

Pietro Lombardi im Oktober 2020

