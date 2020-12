Sie weiß, wie sie ihren Fans die Sprache verschlagen kann! Dass Katy Perry (36) in Sachen Styling gerne offen für Neues ist, bewies sie in der Vergangenheit schon des Öfteren. Erst kürzlich überraschte sie ihre Community mit einer blonden Lockenmähne, die bei den Usern unheimlich gut ankam. Doch dieser Look scheint schon wieder Geschichte zu sein und die 36-Jährige wagt offenbar eine komplette Typveränderung!

Auf ihrem Instagram-Profil teilt Katy eine Reihe von Schnappschüssen, bei denen die Follower schon genauer hingucken müssen. Denn anstatt einer blonden Haarpracht setzt die Sängerin nun auf das komplette Gegenteil. Die Fotos zeigen sie mit langen, schwarzen Haaren – inklusive kurzem Pony. Ob es sich allerdings wirklich um ein komplettes Umstyling handelt oder hier womöglich eine Perücke im Spiel ist, lässt Katy offen.

Die Fans hätte Katy mit ihrem neuen – beziehungsweise alten – Style auf jeden Fall auf ihrer Seite. Die Community liebt den Look, den die Musikerin bereits vor ein paar Jahren getragen hat, und hinterlässt zahlreiche Komplimente. "Sie ist zurück", "Königin der schwarzen Haare" und "Ich habe deine schwarzen Haare vermisst", lauten nur drei der zahlreichen positiven Kommentare.

Instagram / katyperry Katy Perry mit schwarzen Haaren

Instagram / katyperry Katy Perry im Dezember 2020

Getty Images Katy Perry im Jahr 2008

