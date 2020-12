Das sind Lisa und Emily wohl Leidensgenossinnen. Beide nahmen in diesem Jahr bei dem Sozialexperiment Hochzeit auf den ersten Blick teil und durchlebten mit ihren Männern zuletzt mehr Tiefen als Höhen. Bei den Fans der Kuppelshow machten sich die Frauen damit offenbar alles andere als beliebt. Nach Lisa meldete sich nun auch Emily zu Wort und machte den Netz-Hatern eine Ansage.

Emily hatte Robert in der sechsten Folge deutlich gemacht, dass sie noch immer keine romantischen Gefühle für ihn entwickelt habe und distanzierte sich immer mehr von ihrem Mann. Offenbar bekam sie daraufhin ordentlich Gegenwind. In ihrer Instagram-Story erklärte sie: "Ich möchte und werde mich nicht für meine Gefühle rechtfertigen oder entschuldigen." Denn niemand außerhalb des Experiments könne die Situation, in der sie sich befindet, nachempfinden. Sie würden ihre Reise lediglich durch die Show begleiten.

"Ich finde, dass die Menschen, die mich beleidigen, beurteilen und bewerten, weil sie mich wöchentlich fünf Minuten im Fernsehen sehen, noch einmal über das Wort 'respektlos' nachdenken sollten", stellte sie weiter klar. Sie habe absolut kein Problem mit Kritik oder damit, dass jemand seine Meinung äußere – "aber dann doch bitte mit Respekt und ohne Beleidigungen", betonte sie.

"Hochzeit auf den ersten Blick" ab dem 4. November immer mittwochs um 20.15 Uhr auf Sat.1

Robert und Emily bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Emily bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Emily und Robert in Folge drei von "Hochzeit auf den ersten Blick"

