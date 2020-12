Ist an den Liebesgerüchten von Khloé Kardashian (36) und Tristan Thompson (29) etwa doch nichts dran? Die Keeping up with the Kardashians-Darstellerin und der Basketballspieler gehen schon über ein Jahr getrennte Wege. Seit einigen Wochen häufen sich aber die Hinweise, dass die Eltern der kleinen True (2) wieder zueinandergefunden haben. Inzwischen sollen sie sogar schon wieder zusammenwohnen. Nun kommen allerdings Zweifel an dem vermeintlichen Liebescomeback auf: Tristan wurde mit einer anderen Frau beim Abendessen erwischt!

Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen Tristan mit einer unbekannten blonden Frau. Sie essen in einem Restaurant in Boston gemeinsam zu Abend. "Ich habe mit ihm gesprochen und ihn in Boston Willkommen geheißen. Es waren nur er und das Mädchen bei dem Dinner", erklärte ein Mitarbeiter des Lokals. Wie TMZ berichtet, soll es sich bei der Unbekannten aber nur um eine Immobilienverwalterin handeln, die Tristan dabei helfe, sich in der Hauptstadt des US-Bundestaats Massachusetts niederzulassen. Der 29-Jährige unterzeichnete vor Kurzem einen Vertrag bei der ansässigen Basketballmannschaft, den Boston Celtics.

Ein Insider äußerte gegenüber Entertainment Tonight, dass Khloé mit Tristans Umzugsplänen sehr zu kämpfen habe: "Tristan in Boston ist für Khloe eine schwer zu schluckende Pille, zumal es ihr und Tristan in letzter Zeit als Paar und als Familie so viel besser ging."

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Realitystar

Getty Images Tristan Thompson im Februar 2020 in Washington, D.C.

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian im Oktober 2020

