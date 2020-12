Paola Maria (27) hat die Strapazen nach der Geburt ihres zweiten Söhnchens noch nicht ganz überstanden – die YouTuberin musste mit ihrem Neugeborenen in der Klinik bleiben. Schon in den letzten Zügen ihrer Schwangerschaft war es der 27-Jährigen nicht mehr so gut gegangen, der Knirps namens Alessandro kam nämlich erst nach dem errechneten Geburtstermin zur Welt und der XXL-Bauch machte ihr zu schaffen. Ausgerechnet am Geburtstag ihres Mannes Sascha (34) wurde die Influencerin diese Woche wieder ins Krankenhaus eingeliefert, wo sie auch über Nacht bleiben musste!

"Vorgestern, an meinem Geburtstag, musste Paola wegen einer Entzündung im Krankenhaus bleiben. Leonardo und ich vermissen dich jede Sekunde", schrieb ihr besorgter Gatte zu einem Foto auf Instagram, auf dem Paola ziemlich müde aussehend mit ihrem Baby im Klinikbett liegt. So hat sich die kleine Familie die erste Zeit zu viert sicher nicht vorgestellt. Während die Kölnerin im Krankenhaus lag, wurde es etwas stiller um sie, Mitte der Woche folgte dann aber endlich ein Update.

Und zum Glück konnte Paola am Mittwoch endlich Entwarnung geben: "Ich wurde gestern aus dem Krankenhaus entlassen. Mir geht es wieder viel, viel besser. Bin mega-happy, wieder zu Hause zu sein", freute sie sich in ihrer Instagram-Story. Zweimal habe ihr die Entbindungserfahrung jetzt allerdings auch gereicht: "Ich bin überglücklich mit meinen Jungs", stellte sie klar, als sie gefragt wurde, ob sie sich noch ein drittes Kind wünsche.

