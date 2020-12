Ist das TV-Experiment bei ihnen geglückt? Manuel und Annika hatten sich bei Hochzeit auf den ersten Blick gleich beim ersten Aufeinandertreffen das Jawort gegeben. Nach ihrer Heirat hatten sie dann Zeit, sich näher kennenzulernen und durchlebten währenddessen einige Höhen und Tiefen. Dennoch haben sie einander bis zum großen Staffelfinale nicht aufgegeben – und wollen es auch in Zukunft nicht tun!

In der letzten "Hochzeit auf den ersten Blick"-Folge lassen Manuel und Annika ihre bisherige Reise Revue passieren – und die scheint vor allem Ersteren sehr zum Positiven verändert zu haben: "Bei mir dauert es halt wirklich länger, bis ich eine Person in meinem Herzen aufgenommen habe. Und ja, sie hat es geschafft. Sie hat wirklich einen Platz in meinem Herzen bekommen", so der TV-Star. Aus diesem Grund fällt ihm die Entscheidung, ob er auch weiterhin mit der Brünetten verheiratet bleiben möchte, nicht schwer – ganz stolz hält er ein Schild hoch, mit dem er sich für die Ehe entscheidet.

Auch Annika findet im Finale nur lobenden Worte für ihren Mann und schwärmt: "Ich bin sehr froh, dass du den Weg gegangen bist. Dass du mich auch nimmst, wie ich bin." Sie ist sich sicher, dass sie und Manuel auf einem guten Weg seien – aus diesem Grund überrascht auch ihre Entscheidung nicht: "Ich glaube, das war jetzt alles eindeutig und ich habe mich selbstverständlich für die Ehe entschieden."

SAT.1 Manuel und Annika bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

