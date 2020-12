Diana June hat sich schon wieder ein Umstyling verpassen lassen! Erst Ende September überraschte die schöne Mama-Bloggerin ihre Community mit einer neuen Haarfarbe: Die Beauty ließ sich ein paar hübsche blonde Highlights in ihre dunkelbraunen Haare färben – und obendrein einige Zentimeter ihrer Mähne abschneiden. Der frische Look kam damals super bei den Fans an. Was ihre Follower wohl zu ihrem aktuellen Ich sagen werden? Diana war nämlich schon wieder beim Friseur...

Via Instagram präsentierte sie das Endergebnis: Diana ist jetzt eine Blondine! Die Mama des kleinen Adrian hat sich jetzt ihre gesamte Haarpracht in einen hellen Blondton färben und zudem ein paar Verlängerungen einsetzen lassen. Der Unterschied zu vorher ist enorm – die Powerfrau sieht direkt ganz anders aus! Ihren Abonnenten scheint es zu gefallen: "Wow! Hammer! Das steht dir so gut", schwärmt nur einer von vielen Nutzern in den Kommentaren.

Schon nach ihrem ersten Umstyling betonte Diana gegenüber Promiflash: "Als Mutter muss man viel zurückstecken, insbesondere wenn es um die eigene Pflege geht." Es sei wichtig, sich auch als Mama ab und zu zu verwöhnen und Selfcare zu betreiben.

Anzeige

Instagram / di.anajune Diana June, Influencerin

Anzeige

Instagram / di.anajune Diana June, Mama-Bloggerin

Anzeige

Instagram / di.anajune Diana June mit ihrem Sohn Adrian

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de