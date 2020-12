Rita Ora (30) hat einen neuen Job ergattert! Die Britin hat nicht nur eine Leidenschaft für Musik. Sie widmet sich liebend gerne auch anderen Tätigkeitsbereichen. Zum Beispiel stellte sie ihr Schauspieltalent in dem beliebten Erotiksteifen Fifty Shades of Grey unter Beweis. Außerdem arbeitete Rita im Jahr 2015 als Jurorin für die britische Ausgabe von The Voice – und das machte sie offenbar sehr gut. Denn jetzt wurde Rita als Jurorin in der australischen Version von "The Voice" bestätigt!

Wie Perth Now berichtet, soll Rita neben Keith Urban (53), Jessica Mauboy (31) und Guy Sebastian (39) im kommenden Jahr am Jurypult der beliebten Musik-Castingshow sitzen. Guy ist damit der Einzige aus der vergangenen Jury-Konstellation, der wieder mit von der Partie sein wird. Damit werden die einstigen "The Voice"-Juroren Kelly Rowland (39), Boy George (59) und Delta Goodrem (36) ersetzt.

Rita freue sich bereits riesig auf die kommenden Talente, erzählte sie gegenüber dem Newsportal. "Ich liebe 'The Voice' und ich liebe Australien. Das ist eine himmlische Kombination", bekundete die "Anywhere"-Interpretin ihre große Euphorie. Sie könne es kaum erwarten, Australiens nächstes Stimmwunder zu finden, ließ die 30-Jährige verlauten.

Instagram / ritaora Rita Ora im Mai 2020

Getty Images Rita Ora im Dezember 2019

Getty Images Rita Ora bei "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon", 2016

