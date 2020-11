Happy Birthday Rita Ora (30)! Die Musikerin konnte in den vergangenen Jahren so manchen Erfolg feiern: Zahlreiche ihrer Songs wurden zu echten Startstürmern, sie spielte in zwei Filmen der Shades of Grey-Reihe mit und saß zudem in der Jury der Castingshow X Factor. Am Donnerstag durfte die Britin mit kosovo-albanischen Wurzeln jedoch etwas ganz anderes zelebrieren: Rita wurde 30 Jahre alt – und schmiss sich selbst zu Hause eine coole Party!

Auf ihrem Instagram-Profil ließ die schöne Blondine ihre Fans an ihrer Geburtstagsfeier teilhaben: Zahlreiche Fotos zeigen die "Your Song"-Interpretin topgestylt in ihrem Zuhause, wo sie in einem Meer aus Blumen und Geschenken Torte schnabuliert. "Nur ich, Kuchen und eine Hose, in der ich nicht atmen kann. Danke für eure Liebe – es fühlte sich komisch an, an meinem Geburtstag nichts zu tun, also habe ich mich aufgebrezelt und Kuchen gegessen!", schrieb die frisch gebackene 30-Jährige dazu.

Obwohl sie wegen der Gesundheitskrise nicht vor Ort mit ihr anstoßen konnten, gratulierten Ritas Freunde und Fans der Songwriterin fleißig in den Kommentaren. Model Suki Waterhouse (28) schickte ihr unter anderem zahlreiche Herz-Emojis. Eine, die aber offenbar sehr wohl Ritas Partygast war, ist ihre Schwester Elena: Die Brünette veröffentlichte ebenfalls ein Foto der Location und gratulierte ihrer Sis zu diesem Anlass.

Instagram / ritaora Musikerin Rita Ora im November 2020

Instagram / ritaora Rita Ora an ihrem Geburtstag, November 2020

Instagram / elenaora Elena Ora, November 2020

