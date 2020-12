Yeliz Koc (27) meldet sich mit zuckersüßen Schnappschüssen bei ihren Fans! In den vergangenen Monaten lief es im Privatleben der Influencerin so richtig rund: Im Mai adoptierte sie ihre kleine Hündin Luna – und im August machte sie ihre Beziehung zu Jimi Blue Ochsenknecht (28) offiziell. Kein Wunder also, dass sich die Beauty aufs bevorstehende Weihnachtsfest mit ihren Liebsten freut: Gemeinsam mit Hundedame Luna posiert Yeliz jetzt auf einem festlichen Social-Media-Foto!

"Eigentlich wollte ich ein schönes Bild vor dem Weihnachtsbaum machen – aber dann kam Luna dazu und wollte mitmachen", erklärte Yeliz die Hintergründe der niedlichen Instagram-Fotos und betonte: "Sie freut sich schon auf ihr erstes Weihnachtsfest." Auf den Pics posiert die 26-Jährige mitsamt der kleinen Luna vor einem geschmückten Weihnachtsbaum – und dabei trägt die Influencerin einen türkisfarbenen Pyjama und eine blaue Nikolausmütze.

Und welche Geschenke warten wohl in diesem Jahr unter dem Weihnachtsbaum auf Yeliz? Auf den aktuellen Aufnahmen lassen sich im Hintergrund jedenfalls schon einige verpackte Überraschungen erkennen – und darunter befinden sich auch zwei besonders auffällige Kartons: Eine kleine und eine große orangefarbene Schachtel mit der Aufschrift "Louis Vuitton". Ob sich Yeliz bei der Bescherung also womöglich über ein luxuriöses Accessoire freuen darf?

Instagram / _yelizkoc_ Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc mit ihrer Hündin Luna im Dezember 2020

Instagram / _yelizkoc_ Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc

