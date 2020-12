Kim Kardashian (40) und Kanye West (43) geben noch nicht auf! In den vergangenen Monaten machten der Rapper und seine Frau eine turbulente Zeit durch – das Ehepaar soll in einer waschechten Krise stecken! Vor allem Kanyes kontroverse Aussagen im Präsidentschaftswahlkampf und auch seine psychischen Probleme sollen die Beziehung sehr belasten. Angeblich leben die Reality-TV-Beauty und ihr Partner aktuell komplett aneinander vorbei. Dennoch wollen Kim und ihr Mann sich für die anstehenden Feiertage ihren vier Kindern zuliebe zusammenraufen!

Das behauptete nun zumindest ein Vertrauter des Paares gegenüber E!News. "Sie werden Heiligabend mit der Familie verbringen und ein schlichtes, entspanntes Beisammensein genießen." Dennoch ist klar: "Es wird anders sein als in den vorherigen Jahren, aber sie werden alle zusammen sein." Anschließend soll eine kleine Reise mit dem gesamten Kardashian-Jenner-Clan in die Wüste geplant sein, "um ein bisschen Sonne und Entspannung genießen zu können".

Weihnachten ist eigentlich jedes Jahr ein großes Ding bei der Reality-TV-Familie! So feiern Kylie Jenner (23), Khloé Kardashian (36) und Co. immer mindestens eine rauschende Party, schmücken ihre Häuser mit Unmengen an Deko – und putzen sich für gemeinsame Familienfotos heraus. Ob es diesem Jahr trotz all der Umstände wohl auch wieder die obligatorische Weihnachtskarte geben wird?

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Kanye West mit Tochter North an Weihnachten 2015

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Kanye West mit ihren Kindern Chicago, North und Saint, Weihnachten 2018

Getty Images Der Kardashian-Jenner-Clan, Lamar Odom und Kanye West

