Für diesen Kauf musste Herzogin Meghan (39) ordentlich einstecken! Nach ihrem royalen Rücktritt engagierte sich die ehemalige Schauspielerin weiterhin in diversen Organisationen. Erst kürzlich investierte die US-Amerikanerin in die Kaffeefirma Clevr Blends, die einen veganen Chai Latte zum stolzen Preis von umgerechnet 17 Euro auf den Markt brachte. Für TV-Star Piers Morgan (55) ist das eine große Frechheit – er zeigt sich von dem Produkt alles andere als erfreut!

In seiner Morningshow Good Morning Britain ließ sich Piers nun ordentlich über Meghans neuen Geschäftsdeal aus. Laut seinen Erzählungen schickte die Herzogin ihrer Freundin Oprah Winfrey (66) nach dem Vertragsabschluss mit dem Unternehmen prompt ein Probierpaket zu. Die Moderatorin präsentierte ihren Fans das Getränk daraufhin sogar in einem kurzen Video. Piers hält davon allerdings recht wenig. "Das ist doch Schwachsinn", betitelte er das improvisierte Werbevideo zum entsprechenden Heißgetränk . Der 55-Jährige habe die Taktik dahinter klar durchschaut: So schicke Meghan den Drink ihrer Freundin, die ihn dann fantastisch finde, bei ihren Fans anpreise und somit für zahlreiche Neukunden sorge. Dadurch solle der Wert des Produkts massiv gesteigert werden.

"Meghan hat Millionen verdient, indem sie dieses Paket an Oprah geschickt hat", vermutete Piers. Daraufhin fällt dem Briten allerdings seine Kollegin Susanne Reid in den Rücken: Sie macht Piers darauf aufmerksam, dass auch er beispielsweise sein neuestes Buch zur Vermarktung an seine prominenten Freunde geschickt habe. Das sei in seinen Augen allerdings eine ganz andere Geschichte. "Ich bin kein König", stellte Piers den Unterschied zwischen sich und Meghan klar.

Anzeige

Getty Images Oprah Winfrey, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Piers Morgan, TV-Bekanntheit

Anzeige

Getty Images Piers Morgan, Fernsehstar

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de