Ist Pamela Reif (24) etwa vor den Traualtar getreten? Die YouTuberin ist für ihre ambitionierten Work-outs bekannt und beliebt – national sowie international. Folgten der 24-Jährigen vor einigen Monaten noch 1,8 Millionen Menschen auf ihrem Kanal, sind es seit dem Lockdown im Frühjahr knapp 5,3 Millionen. Jetzt sorgte die Fitness-Influencerin bei ihren Fans für ordentlich Gesprächsstoff: Pamelas neuestes Foto auf Social Media warf viele Fragen auf.

Pamela postete auf Instagram ein Foto in einem schlichten weißen Kleid mit Spaghettiträgern. Um die Taille hat sie eine lockere Schleife gebunden – ihre langen Haare trägt sie auf dem Bild offen in Wellen. Das Kuriose: Das Kleid erinnert stark an ein Hochzeitskleid. Die Bildunterschrift klärte die Situation allerdings auch nicht auf – im Gegenteil: In der Beschreibung sieht man ein Frosch- sowie Ring-Emoji. In ihrer Story schrieb die 24-Jährige zudem: "Ich habe den Frosch geküsst." Hat Pamela etwa geheiratet? Auch die Fans rätselten, was es mit dem Bild auf sich hat. "Wer ist der Glückliche?" oder "Hat hier etwa jemand geheiratet?", lauten nur einige der Kommentare.

Beruflich läuft es auf jeden Fall richtig gut für die schöne Influencerin. Im diesjährigen YouTube-Ranking landete sie in der Kategorie "Breakout Creator 2020" immerhin auf dem zweiten Platz. Mittlerweile arbeite Pamela mit ihrem Bruder zusammen – er übernimmt das Schneiden ihrer Videos, wie sie während einer Pressekonferenz von YouTube bekannt gab.

Instagram / pamela_rf Pamela Reif, Influencerin

Instagram / pamela_rf Pamela Reif, Influencerin

Instagram / pamela_rf Pamela Reif im Mai 2020

