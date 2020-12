Pamela Reif (24) ist ein echtes Allround-Talent! Die 24-Jährige wurde durch ihre Sportvideos auf Social Media bekannt – und gewann vor allem durch den Lockdown noch einmal einige Fans hinzu. Ihre Work-outs für Zuhause kommen bei ihren Anhängern super an und so konnte Pamela ihre Followeranzahl in wenigen Monaten verdreifachen. Im diesjährigen YouTube-Ranking landete sie in der Kategorie "Breakout Creator 2020" sogar auf Platz zwei: Und verriet, wie ihre Videos eigentlich zustande kommen.

“Mein Bruder arbeitet seit diesem Jahr Januar für mich. [...] Davor hab ich es tatsächlich ganz allein gemacht", gab die Netz-Beauty während einer Pressekonferenz von YouTube bekannt. Pamela und ihr Bruder verstehen sich supergut und er sei technisch sehr begabt und kümmere sich um den Schnitt ihrer Videos. "Wobei der Schnitt bei uns auch relativ simpel ist, weil meine Work-outs ja ein Onetake sind. Ich möchte nicht, dass sie aussehen, als wären sie geschnitten. Dann würde jeder Zuschauer sagen, dass ich es auch nicht am Stück schaffe", erklärte die Blondine. Mittlerweile seien die Geschwister ein gut eingespieltes Team.

Und auch im nächsten Jahr kann sich ihre Community über weitere Trainingseinheiten zum Nachmachen von der Beauty freuen. Gegenüber Promiflash sagte Pamela: "Dadurch, dass ich über die letzten Monate eine sehr gute Struktur aufbauen konnte, glaube ich schon, dass ich die Frequenz so hoch halten kann." Und wie es scheint, wollen die Fans auf die Work-out-Pläne der 24-Jährigen gar nicht mehr verzichten!

Anzeige

Instagram / pamela_rf Pamela Reif, Fitness-Ikone

Anzeige

Instagram / pamela_rf Pamela Reif, Influencerin

Anzeige

Instagram / pamela_rf Pamela Reif im Dezember 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de