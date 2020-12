Michael Wendler (48) gibt ehrliche Einblicke in sein Liebesleben – und macht dabei auch kein Geheimnis aus seinen Eheproblemen! Normalerweise zeigen sich der Schlagersänger und seine Frau Laura Müller (20) in den sozialen Medien stets überglücklich und verliebt. In den ersten Tagen, nachdem der "Sie liebt den DJ"-Interpret mit verschwörungstheoretischen Aussagen für Aufruhr gesorgt hatte, wurde es auf dem Social-Media-Profil der Influencerin verdächtig ruhig. Und tatsächlich: Der Wendler gab jetzt zu, dass es zwischen Laura und ihm eine Krise gab!

"Wir hatten tatsächlich die ersten paar Tage eine kleine Krise!", offenbarte Micha jetzt im Interview mit Eva Herman (62) auf dem YouTube-Kanal Wissensmanufaktur. Laura habe die Haltung ihres Mannes überhaupt nicht verstanden – der "Egal"-Interpret erklärte: "Sie fand es nicht gut, dass ich diesen Schritt gemacht habe – und sie da auch mit reingezogen habe." Inzwischen sei zwischen den beiden aber wieder alles gut.

Trotzdem hatten Michaels Aussagen einen negativen Einfluss auf Lauras Karriere."Nahezu alle ihre Werbepartner haben sich von ihr verabschiedet", bedauerte der Wendler und schilderte: "Sie ist dann ja auch gleich mit ihren Einnahmen auf null gerutscht – und das hat sie nicht verdient, weil sie an der ganzen Sache eben nicht beteiligt ist." Mittlerweile habe Laura eine klare Position bezogen – nämlich die, gar keine Meinung zu haben und neutral zu sein.

