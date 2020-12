Carina Spack (24) zeigt sich plötzlich ungewohnt verletzlich – und das auf Social Media. Eigentlich ist die ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidatin dafür bekannt, sich nicht so schnell unterkriegen zu lassen. In den vergangenen Monaten erntete sie mehrfach Kritik und schien das ganz locker wegzustecken. Doch zuletzt wurde es verdammt ruhig um das TV-Sternchen – der Grund: Carina macht momentan einfach eine sehr schwere Zeit durch.

In ihrer Instagram-Story startete die Blondine nun eine Mini-Fragerunde und auf die Frage, wie es ihr wirklich gehe, postete sie einen langen Text. "Ich muss sagen, im Moment geht es mir nicht so besonders und ich fühle mich einfach leer", erklärte sie. Es seien einfach viele Sachen vorgefallen, die sie sehr mitgenommen haben – und damit meint sie nicht nur die Trennung von ihrem Freund Serkan Yavuz (27). "Mich hat die ganze Situation mit Promis unter Palmen sehr belastet, dann war das Promiboxen auch noch mal ein enormer Druck", meinte sie. Obendrein seien auch noch ihre beiden Großväter gestorben.

Sie versuche, stark zu bleiben, aber: "Jeden Tag aufs Neue passiert irgendetwas, was einen immer ein kleines Stück zurückwirft, statt nach vorne bringt." Trotz allem ist sie bemüht, optimistisch in die Zukunft zu blicken. "Ich weiß, dass der Tag kommt, an dem alles wieder seinen Lauf nimmt", erklärte sie weiter.

Instagram / serkan___yavuz Serkan Yavuz und Carina Spack, März 2020

Instagram / carina_spack Carina Spack im Jahr 2020

TVNOW Carina Spack, Reality-Sternchen

