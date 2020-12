Herzogin Kate (38) verzaubert selbst im wasserfesten Look! Die Frau von Prinz William (38) zeigt sich in der Regel sehr elegant und schick: Erst kürzlich trug sie bei einem großen Theater-Event mit ihren Kids ein über 1.000 Euro teures Kleid. Den luxuriösen Fummel tauschte sie nun aber gegen ein derberes Outfit ein: Kate präsentierte sich jetzt in einer Videobotschaft in einer simplen Regenjacke!

Auf dem Instagram-Profil des britischen Segel-Teams von Sir Ben Ainslie erschien am Dienstag ein Video, das eine liebe Nachricht der Herzogin zeigt: In dem Clip erklärt Kate, den Wassersportlern bei ihrer Teilnahme am America's Cup fest die Daumen zu drücken. "Sie stehen kurz vor der Herausforderung ihres Lebens!", schildert die Brünette. Dabei passt auch ihr Outfit perfekt zum Thema ihrer Ansprache: Kate trägt eine blaue Regenjacke des Segel-Teams, auf der die britische Flagge prangt.

Dass ausgerechnet Kate diese Botschaft an die Segler überbringt, ist kein Zufall: Kate ist selbst passionierte Seglerin und bestritt bereits zahlreiche Regatten. Auch gegen ihren eigenen Mann: 2019 traten die Eheleute beim King's Cup gegeneinander an – Will belegte dort den dritten Platz, seine Liebste "nur" den siebten.

Getty Images Herzogin Kate in Wales

Getty Images Herzogin Kate beim King's Cup 2019

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William

