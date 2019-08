Auf die Plätze, fertig, los! Nachdem Prinz William (37) und Herzogin Kate (37) gemeinsam mit ihren Kids die vergangenen Wochen ihren wohlverdienten Sommerurlaub auf der karibischen Insel Mustique verbracht hatten, hieß es für das royale Paar jetzt wieder: Ran an den Speck und zurück in den Alltag! Für das Power-Duo stand vor wenigen Stunden die "King's Cup"-Regatta an, bei der die zwei Sportskanonen tatsächlich gegeneinander antraten. Na, wer da wohl die Nase vorne hatte?

Kate und William moderierten das Event in Cowes nicht nur, sie nahmen auch höchstpersönlich als Skipper von jeweils konkurrierenden Booten an der Regatta teil. Wie die Schnappschüsse der Veranstaltung beweisen, hatte vor allem die Herzogin mächtig viel Spaß auf dem Wasser. Im lässigen Look nahm sie die Herausforderung gegen ihren Mann und die anderen teilnehmenden Teams an. Allerdings belegte sie "nur" den siebten Platz, während es ihr Gatte William tatsächlich auf den dritten schaffte. Die Laune war dennoch hervorragend, schließlich ging der gesamte Erlös an die Wohltätigkeitsorganisationen des Paares.

Dieses sportliche Highlight ließen sich natürlich auch die zwei ältesten Kids der Turteltauben nicht entgehen – und stahlen ihren berühmten Eltern doch glatt ein bisschen die Show! Während Prinz George (6) die Zuschauer mit seinen zuckersüßen Zahnlücken verzückte, sorgte seine Schwester Prinzessin Charlotte (4) mal wieder für zahlreiche Lacher. Der kleine Frechdachs streckte den wartenden Fotografen wie so oft die Zunge raus.

Getty Images Herzogin Kate bei der "King's Cup"-Regatta

Getty Images Prinz William bei der "King's Cup"-Regatta

Getty Images Prinz George bei einer Regatta im August 2019

Getty Images Prinzessin Charlotte und Herzogin Kate



