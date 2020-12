Oliver Pocher (42) stellt eine krasse Behauptung über Georgina Fleur (30) auf! Das It-Girl ist zur Zeit in aller Munde. Nach Georginas Sommerhaus-Auftritt sorgte ihre Beziehung mit Unternehmer Kubilay Özdemir immer wieder für Schlagzeilen. Nach diesem ganzen Tumult war dem Reality-TV-Star wohl nach einer Veränderung zumute: Georgina wanderte spontan nach Dubai aus und genießt dort ihr Leben. Den Luxus soll sie allerdings durch einen gewissen Nebenjob finanzieren: Pocher behauptet, dass Georgina als Escort-Girl arbeitet.

In seinem Podcast Die Pochers hier! stellen der Komiker und seine Frau Amira (28) eine gewagte These auf: Georgina soll sich den Luxus in Dubai nur als Escort-Girl leisten können. "Es gibt einen Riesen Markt für Mädels, die einfach mal mit dem einen oder anderen Scheich oder auch mit jemandem anderem mit Geld den Abend verbringen und einfach ausgehen oder so", erzählt der 42-Jährige. Schließlich nutze Georgina OnlyFans, eine Plattform, auf der sie gegen Geld private und exklusive Inhalte teilt. "Und dass Georgina auch schon in Amerika in der einen oder anderen Escort-Liste aufgetaucht ist, ist ja jetzt nichts, was jetzt total unbekannt ist", argumentiert Pocher.

Tatsächlich tauchten vor drei Jahren auf einer amerikanischen Escort-Seite freizügige Bilder der TV-Bekanntheit auf – allerdings habe Georgina mit diesem Profil laut eigenen Angaben nichts zu tun gehabt. "Da sind Leute auf mich neidisch und wollen mir mit allen Mitteln wehtun", wehrte sie sich damals gegenüber Bild.

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur und Kubilay Özdemir in Dubai

Thomas Burg / ActionPress Oliver und Amira Pocher verkünden zweite Schwangerschaft

Krick, Jens / Action Press Georgina Fleur, Reality-TV-Star

