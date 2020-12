Jake Paul (23) lässt einfach nicht locker: Jetzt hat der YouTuber ganz tief in die Tasche gegriffen, um die UFC-Legende Conor McGregor (32) in den Boxring zu locken! Zuletzt sorgte der Blondschopf schon für Aufsehen in der Boxwelt, als er den ehemaligen NBA-Star Nate Robinson in der zweiten Runde K. o. schlug. Der Sieg und der Fakt, dass er dadurch am achtgrößten Pay-Per-View-Event in der Geschichte teilgenommen hatte, scheint dem 23-Jährigen ordentlich Aufwind gegeben zu haben: Jake bot Conor 50 Millionen Euro für einen Fight und beleidigte ganz nebenbei noch den UFC-Boss Dana White (51).

"Mein Team hat dir heute Morgen ein Angebot über 50 Millionen Dollar geschickt – das größte, das du je erhalten hast, aber du hast immer noch Angst davor, gegen mich zu kämpfen", stellt der Webvideo-Produzent in einem ominösen Instagram-Clip fest, in dem er mit Zigarre und in eine irische Flagge gehüllt den Sportler und Dana aufs Übelste beleidigt. Und Jake wisse auch, warum sich Conor dagegen sträubt, mit ihm in den Ring zu steigen: "Du gehst mir aus dem Weg, weil du nicht gegen einen verdammten YouTuber verlieren willst und verprügelst stattdessen alte Männer wie Dustin Poirier, der weniger Follower haben, als mein verdammter Hund!"

Während "The Notorious" Jake und sein Geld tatsächlich weiterhin ignoriert, äußerte sich Dana schon zu den Beleidigungen mit einem starken Konter. Gegenüber TMZ stellte er ruhig klar: "Ich denke, dass ihm erstmal Amanda Nunes (32) den Hintern versohlen wird!" Amanda ist ihres Zeichens Champion im Bantam- und Federgewicht – und für den Influencer wäre es wohl ziemlich peinlich, gegen eine so starke Frau zu verlieren. Die 32-Jährige zeigte sich auf Twitter zumindest begeistert von der Idee: "Bin dabei!", schrieb sie.

Instagram / jakepaul Jake Paul im Dezember 2020

Getty Images Conor McGregor im Januar 2020

Getty Images Amanda Nunes im Juli 2019

