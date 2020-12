Offenbar konnten diese beiden nicht lange ohneeinander aushalten! Calvin Kleinen und Sanja Alena lernten sich bei Temptation Island V.I.P. kennen – die Single-Lady aus Wien schaffte es letztendlich, den vergebenen Rapper in ihren Bann zu ziehen. Doch offenbar blieb es nicht nur bei dem Geturtel in dem Format – nach den Dreharbeiten wurde das Duo gemeinsam am See abgelichtet. Es sei ihr erstes richtiges Date nach dem Format gewesen, berichteten Calvin und Sanja jetzt gegenüber Promiflash.

Calvin verrät im Interview mit Promiflash, dass es das erste Mal gewesen sei, dass er und Sanja sich nach der Sendung gesehen hätten. "Das war unmittelbar ein Wochenende nach 'Temptation Island'. Das war unser erstes Date. Sanja kam direkt rübergeflogen", offenbart der Musiker. Zuvor hatten die zwei viel telefoniert und seien sich einig darüber gewesen, dass sie sich unbedingt sofort wiedersehen wollen. "Er hat mir doch sehr gefehlt, wir waren ja zwei Wochen durchgehend miteinander zusammen – ich wollte ihn einfach sehen", ergänzt Sanja.

Dass sie am Badesee beobachtet werden, ahnte Calvin während des Rendezvous schon. "Die ganze Zeit hatte ich ein ungutes Gefühl – das hat sich am Ende des Tages auch bestätigt", gibt die TV-Bekanntheit zu. Das kann seine Begleitung nur bestätigen: "Ich habe tatsächlich gar nichts gemerkt, der Calvin hat die ganze Zeit hergeschaut und sich beobachtet gefühlt."

Alle Infos zu “Temptation Island V.I.P.” auf TVNOW.de

Privat Calvin Kleinen und Sanja Alena im September an einem Badesee in Aachen

RTL Calvin Kleinen und Sanja Alena

RTL Sanja Alena, Calvin Kleinen, Maria Bell, Lina Kottutz und Nadine, "Temptation Island V.I.P."

