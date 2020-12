Sie haben sich also doch nach Temptation Island V.I.P. wiedergesehen! Gerade erst wurde das große Finale des Promi-Spezials der Fremdflirtshow ausgestrahlt. Für Calvin Kleinen und seine Partnerin Roxy ging die Sendung mit ihrer Trennung zu Ende. Beide hatten sich bei ihren jeweiligen Temptation-Dates auf die Verführer eingelassen: Calvin hatte Sanja Alena und Roxy Jay geküsst. Während aus der Bayerin und dem Stripper nichts wurde, hielt sich der Muskelmann zuletzt noch bedeckt, wie und ob es mit Sanja weitergegangen ist. Promiflash wurde nun allerdings ein Video zugespielt, das diese Frage beantwortet!

Ein aufmerksamer Promiflash-Leser erwischte Calvin bereits im September in weiblicher Begleitung an einem Badesee in der Nähe von Aachen. Doch damals konnte er sich auf die blonde Schönheit in den Armen des Muskelmanns noch keinen Reim machen. Jetzt ist klar: Dabei handelte es sich um Sanja! Eng umschlungen teilen sich die beiden ein Handtuch, und es kommt sogar zu einem Kuss, wie das Video zeigt.

Dieses bis dato geheime Date muss kurz nach den "Temptation Island V.I.P."-Dreharbeiten stattgefunden haben. Ende Juli waren die Promipaare nämlich zu ihrem Abenteuer nach Kroatien aufgebrochen. Offenbar scheint Sanja direkt danach die Lust gepackt zu haben, den weiten Weg aus der Schweiz auf sich zu nehmen und ihren Lover in seiner Heimat zu besuchen. Was ihren Beziehungsstatus angeht, hüllten sich die beiden zuletzt im Promiflash-Interview noch in verdächtiges Schweigen.

Privat Calvin Kleinen und Sanja Alena im September an einem Badesee in Aachen

TV NOW Sanja und Calvin bei "Temptation Island V.I.P."

RTL Calvin Kleinen und Sanja Alena

