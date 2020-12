Paula Dalla Corte steht im Finale von The Voice of Germany! Am vergangenen Samstag konnte sich die Blondine aus Team Samu-Rea gegen ihren Kollegen Matthias Nebel durchsetzen. Für viele Fans keine Überraschung – schließlich wurde der Schweizerin von den Coaches schon früh "Star-Appeal" zugesprochen, immer wieder wurde sie als große Favoritin gehandelt. Doch wie geht Paula mit diesen Komplimenten um?

Wie die 19-Jährige im Promiflash-Interview verriet, kamen der viele Zuspruch und das Lob für sie total überraschend: "Es war auch ein bisschen unangenehm – ich weiß einfach nicht, wie ich damit umgehen soll, wenn jemand meine Stimme so mega abfeiert. Und auch dieses Wort 'Star-Appeal'!" Sie selbst sehe sich ganz anders, freue sich aber trotzdem über die lieben Worte: "Es freut mich natürlich mega zu hören, dass ich da so einen kleinen Star in mir drin habe. Das ist ein Riesenkompliment."

Sogar Gast-Coach und Star-DJ David Guetta (53) hatte sich während der Show als großer Fan der Nachwuchssängerin geoutet und ihr sogar ein Angebot für eine Zusammenarbeit gemacht. Für Paula war das ein riesiger Moment: "Das habe ich in dem Moment sehr geschätzt, und da freue ich mich auch heute noch mega drüber. Das war auf jeden Fall ein Highlight in meiner Zeit bei 'The Voice'!"

ProSiebenSAT.1/Richard Hübner Samu Haber und Rea Garvey für "The Voice of Germany"

ProSiebenSAT.1/Claudius Pflug Paula Dalla Corte im Halbfinale von "The Voice of Germany"

ProSiebenSat.1 Rea Garvey, Samu Haber und David Guetta für "The Voice of Germany" 2020

