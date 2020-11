Die The Voice of Germany-Kandidaten bekommen schon bald Unterstützung von echten Superstars! Die aktuelle Staffel neigt sich langsam dem Ende entgegen und für die verbliebenen Talente wird es immer ernster. Um in den Sing-Offs das Beste aus ihren Schützlingen herauszuholen, holen sich die Coaches Unterstützung von anderen Stars. Die Kandidaten können es gar nicht fassen, wer mit ihnen üben wird.

Von Star-DJ bis Soul-Queen ist alles dabei! Das Zweierteam Samu (44) und Rea (47) hat sich an der internationalen Front bedient und holt sich die Unterstützung des französischen Star-DJs David Guetta (53). Nico (27) hat seine beste Freundin Lea (28) eingeladen und setzt auf ihre Kenntnisse. Sie soll seinen Kandidaten vor allem eins vermitteln: Gefühl! Im Team von Mark (37) trifft Deutschpop auf Soul! Joy Denalane (47) gibt ihr Wissen weiter und bei Yvonne (40) und Steffi (36) hilft Sänger Clueso (40) aus. Aber die prominenten Gäste sind nicht das einzige Highlight dieser Staffel!

Dieses Jahr gibt es noch eine weitere Showsensation! Die zwei Kandidaten Nico Traut und Hannah Wilhelm kämpfen beide im Team von Nico Santos um den Sieg – und das als Paar. Sie lernten sich bei den Blind Auditions kennen und lieben. Jetzt unterstützen und inspirieren sie sich gegenseitig.

Getty Images David Guetta bei den 20. NRJ Music Awards in Cannes

WDR / Tim Kramer Lea, 1Live-Krone-Gewinnerin: "Beste Künstlerin"

Getty Images Clueso bei der 1Live Krone 2017

