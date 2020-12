Hat Kourtney Kardashian (41) da etwa bei Gwyneth Paltrow (48) abgeguckt? Sowohl der Keeping up with the Kardashians-Star als auch die Schauspielerin sind beide Lifestyle-Experten und beschäftigen sich intensiv mit Themen wie etwa Naturkosmetik und ausgewogener Ernährung. Kim Kardashians Schwester bietet dazu Tipps und Tricks in ihrem Magazin Poosh an und launchte mit ihrer Firma nun sogar einen Onlinestore. Der erinnert die Fans jedoch verdächtig an Gwyneth' Unternehmen Goop!

Zwar werden auf der Website der Iron Man-Darstellerin deutlich mehr Produkte als auf Kourtneys angeboten – jedoch sind diese und der Aufbau der Homepage sich sehr ähnlich: Beide Promi-Damen bieten nämlich Produkte in den Kategorien Deko, Beauty-Favoriten, Sexspielzeug und Kleidung an. Das entgeht auch den Fans nicht – via Twitter wundert sich eine Userin: "Ich weiß, dass es eigentlich völlig egal ist, aber ist schon mal jemandem aufgefallen, dass Poosh einfach Goop ist? Ich meine, selbst die Namen klingen ähnlich!"

Tatsächlich bemerkt das nicht nur eine Nutzerin – auch zahlreiche weitere können kaum fassen, wie sehr Kourtneys Firma an die von Gwyneth' angelehnt zu sein scheint: "Poosh ist also einfach das Kardashian-Goop?, schreibt eine Userin empört.

Getty Images Kourtney Kardashian im November 2018

Getty Images Gwyneth Paltrow, Schauspielerin

Getty Images Kourtney Kardashian, Reality-TV-Star

